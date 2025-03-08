Мангистауские боксеры вернулись домой с медалями

В Актобе прошел турнир по боксу памяти Андрея Еськина, в котором мангистауские спортсмены смогли подняться на призовой пьедестал, передает Lada.kz .

Боксеры в Актобе. Фото спортсменов

Международный турнир по боксу среди молодежи 2007-2008 годов рождения проходил с 3 по 7 марта. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

В состязаниях приняли участие 230 молодых боксеров, в том числе гости из Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. Юношеские соревнования являются отборочными для предстоящих топовых турниров.

Чемпионами стали Бейбарыс Сугирбай (57 кг), Айбас Айгали (92 кг) и Диас Аюпов (+92 кг). Бронзовых наград удостоились три еще три мангистауских спортсмена: Ельнур Дуйсенбай (63,5 кг), Ерекеш Рахметолла (71 кг) и Нариман Бекары (+92 кг).

Тренировали боксеров Ермек Джанабергенов и Салих Жантуреев.

Фото предоставили спортсмены