65-летний пауэрлифтер из Актау стал чемпионом Казахстана

Экс-работник морпорта Актау Нурмак Букаев, который три года назад ушел на заслуженный отдых, активно выступает на соревнованиях. На первенстве Казахстана по пауэрлифтингу он завоевал чемпионский титул, сообщает Lada.kz.
Чемпионат Казахстана по классическому и экипировочному жиму штанги лежа прошел с 1 по 7 марта в Шымкенте.
При собственном весе в 95 килограммов Нурмак Букаев осилил 107,5 килограммов, установив лучший результат. Тем самым он прошел на чемпионат Азии по пауэрлифтингу в Гонконге и чемпионат мира в Норвегии.
Сейчас спортсмену 65 лет. Занимался спортом с детства. Поднятием штанги именно увлекается с 2012 года на базе спортивного зала в морпорту. Со временем стал выжимать достойные показатели и выступать за компанию.
На прошедшем областном чемпионате в конце января этого года он стал золотым призером.
Тренируется спортсмен под руководством Ахата Идрисова.
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