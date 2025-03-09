65-летний пауэрлифтер из Актау стал чемпионом Казахстана

Экс-работник морпорта Актау Нурмак Букаев, который три года назад ушел на заслуженный отдых, активно выступает на соревнованиях. На первенстве Казахстана по пауэрлифтингу он завоевал чемпионский титул, сообщает Lada.kz .

Фото спортсмена

Чемпионат Казахстана по классическому и экипировочному жиму штанги лежа прошел с 1 по 7 марта в Шымкенте.

При собственном весе в 95 килограммов Нурмак Букаев осилил 107,5 килограммов, установив лучший результат. Тем самым он прошел на чемпионат Азии по пауэрлифтингу в Гонконге и чемпионат мира в Норвегии.

Сейчас спортсмену 65 лет. Занимался спортом с детства. Поднятием штанги именно увлекается с 2012 года на базе спортивного зала в морпорту. Со временем стал выжимать достойные показатели и выступать за компанию.

На прошедшем областном чемпионате в конце января этого года он стал золотым призером.

Тренируется спортсмен под руководством Ахата Идрисова.