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09.03.2025, 13:40

Шесть медалей завоевали спортсменки из Актау на турнире по вольной борьбе

Спорт 0 1 030 Алия Шарипова

Спортсменки из Актау взяли шесть медалей на ежегодном турнире по женской вольной борьбе среди младших кадеток. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлены Александром Мухалевым
Фото предоставлены Александром Мухалевым

Соревнования прошли в городе Алга (Актюбинская область) с 7 по 8 марта. За победу боролись 130 участниц 2011-2014 годов рождения из Актобе, Актау, Атырау и Уральска.

Медали региону принесли воспитанницы спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мангистауской области.

Золотую медаль в весе до 33 килограммов завоевала Рахат Бектимирова.

Обладательницей серебра стала в весе до 29 килограммов стала Дарига Еламан.

Бронзовые медали у Евы Вахитовой (33 кг), Раушан Бектимировой (33 кг), Виктории Селезневой (36 кг), Таисии Манько (58 кг).

Учащиеся поблагодарили своих тренеров Меруерт Дымбаеву, Александра Мухалева и Юлию Хамелис за подготовку к данному турниру.

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