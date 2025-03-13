Женская команда «Каспий» сыграет с «Окжетпесом» в Актау

Женская команда «Каспий» проведет домашние матчи против баскетбольного клуба «Окжетпес». Жителей и гостей города приглашают на матчи, которые пройдут 14 и 15 марта, сообщает Lada.kz .

Фото: БК «Каспий»

Об играх сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Не пропустите домашние матчи женской команды «Каспий»! Наши девушки выйдут на площадку против БК «Окжетпес». Приходите поддержать нашу команду. Ждем вас на трибунах, - отметили в пресс-службе.

Начало игр: 14 марта в 19:00 часов и 15 марта в 17:00 часов, спортивный комплекс «Halyk Arena» в 17 микрорайоне.

Вход свободный.