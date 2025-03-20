Футбольная команда «Каспий» пробилась в финал отбора Кубка Казахстана

ФК «Каспий» успешно вышел в финальный раунд квалификации Кубка Казахстана, одолев алматинскую команду «AKAS» через пенальти. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, передает Lada.kz .

Фото: Caspiy Football Club

В рамках четвертьфинала Кубка Казахстана основное время матча завершилось нулевой ничьей (0:0). В серии пенальти «Каспий» одержал победу над «AKAS» со счётом 4:2.

Игрок клуба «Каспий» Еркебулан Нургалиев рассказал об игре.

Нужно было быстро забить гол, но этого не произошло. Мы думали, что до серии пенальти дело не дойдёт. Это вторая игра нашего вратаря Андрея Пасеченко, и именно пенальти выводят нас на следующий этап, - сказал Еркебулан Нургалиев.

На сайте sports24.kz отмечается, что в решающем поединке предварительного этапа актауская команда встретится с победителем пары «Иртыш» – SD Family. Также в другом финале квалификации Кубка страны сразятся «Хан-Тенгри» и «Экибастуз». По итогам предварительного этапа два сильнейших коллектива получат путевку в 1/8 финала турнира, где им предстоит сыграть либо против действующего чемпиона Казахстана – «Кайрата», либо против обладателя национального Кубка – «Ордабасы».