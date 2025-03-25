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25.03.2025, 10:11

Каратисты из Актау взяли «бронзу» на чемпионате страны

Спорт 0 1 282 Сергей Кораблев

Спортсмены из Актау завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионата РК по киокушинкай каратэ среди юношей и мужчин всех возрастов. Соревнования прошли в Актобе, передает Lada.kz.

Фото предоставили в в областной школе высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы
Фото предоставили в в областной школе высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы

Как сообщили в областной школе высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы, 22 и 23 марта в Актобе состоялось первенство страны по киокушинкай каратэ в дисциплине «кумите» среди юношей 12+ лет и опытными бойцами старше 22 лет. 

Спортсмены Мангистауской области принесли региону девять медалей.

Так, Максат Кабыл (до 34 кг), Рамазан Жардемгали (до 55 кг), Болат Тажик (до 60 кг) и Сагындык Каленов (свыше 80 кг) удостоились «золота».

Серебряные награды получили Ырысалы Муратулы (до 34 кг) и Тамерлан Бейсенгали (до 70 кг).

Алишер Амантай (до 60 кг), Мирас Ахмет (до 55 кг) и Бакытжан Жылкыайдарулы (до 80 кг) заняли третьи места.

Стоит отметить, что сборная Мангистауской области в командном зачете взяла третье место с четырьмя золотыми медалями. Первыми стала команда из Карагандинской области, завоевавшая девять золотых наград. Следом идут каратисты из Северо-Казахстанской области.

Тренируются мангистауские спортсмены под руководством Асель Шоткара в спортивном комплексе «Волна».

В областной школе высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы пожелали каратистам успехов на предстоящих мировых соревнованиях.

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