Юная пловчиха из Актау принесла «бронзу» на молодежных играх

Фото спортсменки

Соревнования, прошедшие с 24 по 28 марта в Алматы, собрали около 300 лучших пловцов со всей страны.

Наша пловчиха – 15-летняя Анэль Нурмагамбетова удостоилась «бронзы» по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

По словам председателя федерации водных видов спорта Мангистауской области Амангуль Жалгасовой, воспитанница тренируется в спортшколе олимпийского резерва у тренера Павла Шлёнского. Плаванием занимается с 7 лет.

В апреле спортсменка планирует выступить на чемпионате страны, который пройдет 22-26 апреля в столице.

За поддержку Анэль Нурмагамбетова выражает благодарность областному управлению физической культуры и спорта в лице исполняющего обязанности начальника Каната Мангубаева.