Юные теннисисты стали призерами турнира в Уральске

На счету актауских спортсменов одно «золото» и два «серебра», сообщает Lada.kz.

Призеры турнира «Зеленый мяч». Фото предоставили в теннисном центре Актау

Турнир «Зеленый мяч» прошел в субботу, 29 марта, в Уральске.

Золотой награды удостоилась Айлин Давлетова. Медаль серебряного отлива завоевали Каракат Балкан и Бексултан Торали.

К слову, в это же время в теннисном центре Актау проходил областной турнир «Красный мяч», где среди девочек на первую ступень пьедестала поднялась Софият Кобижанова, второе место заняла Валерия Поленарова. Бронзовую награду получила Аделя Оразбек.

Среди мальчиков первым стал Адил Жаксылык, на втором месте - Динмухаммед Келинберди. Замкнул тройку лидером Абзал Талгат.