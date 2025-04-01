Спортсменка из Актау взяла «золото» республиканского турнира по вольной борьбе

Арина Куанышева стала золотым призером республиканского турнира по женской вольной борьбе. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Республиканский турнир по женской вольной борьбе прошел в Кызылорде с 28 по 30 марта. За медали боролись более 150 представительниц всех регионов Казахстана.

Мангистаускую область на спортивной арене представила воспитанница школы олимпийского резерва (спорткомплекс «Сауле») Арина Куанышева, выступившая в весе до 61 килограмма.

Арина прошла весь турнир на отлично, уложив всех своих соперниц на лопатки, чистая победа. Заняла первое место в своей весовой категории. Также была удостоена грамоты и денежной премии за демонстрацию лучшей техники в данном турнире, - сообщил Александр Мухалев.

В свою очередь, Арина Куанышева выразила благодарность своим тренерам Юлии Хамелис и Александру Мухалеву за подготовку к данным соревнованиям.

Напомним, ранее спортсменка завоевала бронзовую медаль турнира по женской вольной борьбе «Дети Азии». Подробнее по ссылке.