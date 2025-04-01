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01.04.2025, 09:42

Спортсменка из Актау взяла «золото» республиканского турнира по вольной борьбе

Спорт 0 1 577 Алия Шарипова

Арина Куанышева стала золотым призером республиканского турнира по женской вольной борьбе. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Александром Мухалевым
Фото предоставлено Александром Мухалевым

Республиканский турнир по женской вольной борьбе прошел в Кызылорде с 28 по 30 марта. За медали боролись более 150 представительниц всех регионов Казахстана.

Мангистаускую область на спортивной арене представила воспитанница школы олимпийского резерва (спорткомплекс «Сауле») Арина Куанышева, выступившая в весе до 61 килограмма.

Арина прошла весь турнир на отлично, уложив всех своих соперниц на лопатки, чистая победа. Заняла первое место в своей весовой категории. Также была удостоена грамоты и денежной премии за демонстрацию лучшей техники в данном турнире, - сообщил Александр Мухалев.

В свою очередь, Арина Куанышева выразила благодарность своим тренерам Юлии Хамелис и Александру Мухалеву за подготовку к данным соревнованиям.

Напомним, ранее спортсменка завоевала бронзовую медаль турнира по женской вольной борьбе «Дети Азии». Подробнее по ссылке.

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