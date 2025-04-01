Набор девочек на бесплатные занятия борьбой ведут в Актау

В Актау ведется набор девочек на бесплатные занятия борьбой в спортивной школе олимпийского резерва. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Набор девочек на бесплатные занятия борьбой ведется среди детей в возрасте от восьми лет и старше.

В нашей государственной Мангистауской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по борьбе работают квалифицированные тренеры, проводятся индивидуальные занятия с детьми, - уточнил Александр Мухалев.

Адрес: 8 микрорайон, здание №32/3, спортивный комплекс «Сауле».

Дополнительная информация по номеру телефона: +7 (701) 233-13-54 (Хамелис Юлия Сергеевна).