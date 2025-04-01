Набор девочек на бесплатные занятия борьбой ведут в Актау

В Актау ведется набор девочек на бесплатные занятия борьбой в спортивной школе олимпийского резерва. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.
Набор девочек на бесплатные занятия борьбой ведется среди детей в возрасте от восьми лет и старше.
В нашей государственной Мангистауской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по борьбе работают квалифицированные тренеры, проводятся индивидуальные занятия с детьми, - уточнил Александр Мухалев.
Адрес: 8 микрорайон, здание №32/3, спортивный комплекс «Сауле».
Дополнительная информация по номеру телефона: +7 (701) 233-13-54 (Хамелис Юлия Сергеевна).
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