Видео о жизни баскетбольного клуба «Каспий» презентовали в Актау

Видео, посвящённое баскетбольному клубу «Каспий», опубликовали на площадке YouTube. В ролике рассказали о домашней арене команды, феномене популярности и любви болельщиков, а также представили интервью с тренером, игроками, директором БК и режиссёром трансляций матчей, сообщает Lada.kz.