Видео о жизни баскетбольного клуба «Каспий» презентовали в Актау

Видео, посвящённое баскетбольному клубу «Каспий», опубликовали на площадке YouTube. В ролике рассказали о домашней арене команды, феномене популярности и любви болельщиков, а также представили интервью с тренером, игроками, директором БК и режиссёром трансляций матчей, сообщает Lada.kz.
Зрители увидят фрагменты выступлений команды, узнают, как проходят конкурсы со зрителями, услышат мнения болельщиков о клубе, а также познакомятся с юными спортсменами из состава «Каспий U14».
Финальная часть видео передаёт атмосферу и особый «актауский вайб», царящий на баскетбольных матчах.
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