Фанатов «Каспия» приглашают на матч в Актау

В грядущую среду, 9 апреля, футболисты «Каспия» встретятся с алматинской командой «Акас».

Матч пройдет в спортивном комплексе «BS arena» в 40 микрорайоне.

Мы уверены, что каждая игра с вами превратится в футбольный праздник, - обратились к фанатам в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».