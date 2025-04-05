Фанатов «Каспия» приглашают на матч в Актау

На предстоящей неделе стартует новый сезон чемпионата Казахстана среди команд Первой лиги. «Каспий» сыграет с «Акасом».сообщает Lada.kz.
В грядущую среду, 9 апреля, футболисты «Каспия» встретятся с алматинской командой «Акас».
Матч пройдет в спортивном комплексе «BS arena» в 40 микрорайоне.
Мы уверены, что каждая игра с вами превратится в футбольный праздник, - обратились к фанатам в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».
Вход бесплатный.
Начало игры в 16:30 часов.
Напомним, ранее стало известно, кто стал главным тренером футбольного клуба «Каспий».
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