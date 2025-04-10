Баскетбольный клуб «Каспий» сыграет с «Алматинским Легионом» в Актау

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В 1/4 финала «каспийцы» проведут встречу с противником из Алматы. Игра будет проходить до двух побед.

Во вторник, 7 апреля, в Алматы прошёл первый матч 1/4 финала Национальной лиги между БК «Алматинский» и БК «Каспий». Игра завершилась со счётом 89:74 в пользу хозяев площадки. Несмотря на поражение, команда продолжает борьбу. Впереди вторая встреча, которая пройдёт 11 апреля в Актау, - рассказал БК «Каспий» на странице в Instagram.

Дата: 11 апреля, 19:00 часов.

Место: спорткомплекс «BS Arena», 40 микрорайон (вход свободный).