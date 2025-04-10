В Мангистау назначен заместитель начальника управления физической культуры и спорта

Заместителем главы управления физической культуры и спорта Мангистауской области стал Канат Мангубаев, сообщает Lada.kz .

Слева направо: Канат Мангубаев и Максат Мукаш. Фото управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Канат Мангубаев родился 17 августа 1983 года. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан. Окончил Актюбинский социально-технический институт «Дуние» по специальности «Нефтегазовое дело» и Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова по специальности «Физическая культура и спорт».

Трудовую деятельность начал в 2005 году тренером в детско-юношеской спортивной школе.

В 2009-2010 годах работал старшим тренером по тхэквондо в Мангистауской области.

В 2010-2011 годах был директором стадиона на 3000 мест в государственном коммунальном предприятии «Кайсар».

В 2011-2012 годах занимал должность начальника службы сопровождения добычи в ТОО «МунайФилдСервис».

С 2012 по 2014 год работал директором Жанаозенской городской детско-юношеской спортивной школой по легкой атлетике и футболу.

С 2014 по 2016 год занимал должность руководителя Мангистауской областной детско-юношеской школы парусного спорта.

В 2016-2017 годах – руководитель Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы по теннису.

С 2017 по 2024 год занимал должность руководителя Мангистауской областной детско-юношеской школы парусного спорта.

С октября 2024 года по март 2025 года занимал должность главного специалиста отдела областного управления физической культуры и спорта.

Глава ведомства Максат Мукаш уже обозначил Канату Мангубаеву ряд задач в сфере спорта.