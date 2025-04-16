Рефери по боксу из Мангистау признан лучшим судьей международного турнира в Азербайджане

Фото предоставлено представителями федерации

В столице Азербайджана Баку с 11 по 15 апреля проходил международный турнир по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин.

В соревнованиях, которые продолжались пять дней, приняли участие 175 спортсменов из 9 стран, в том числе из Казахстана.

Турнир прошёл на высоком организационном и спортивном уровне. Особенно стоит отметить высокий уровень конкуренции среди участников и качественное, объективное судейство. Судейскую коллегию представлял в том числе наш земляк — судья международной категории IBA Руслан Бибуев из Актау. По итогам турнира он был признан лучшим судьёй соревнований, что является серьёзным достижением и признанием его профессионализма. Поздравляем Руслана с этой заслуженной наградой! Его успех — это не только личное достижение, но и вклад в укрепление авторитета и престижа областной федерации бокса, — отметили в федерации бокса региона.

В федерации отметили, что на международном турнире сборная Республики Казахстан достойно представила нашу страну. Мужская и женская сборные Казахстана по боксу завоевали по девять медалей различного достоинства. Боксеры из Мангистауской области участия в турнире не принимали. В общекомандном зачёте Казахстан занял почётное третье место.

Напомним, в 2021 году мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды».