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16.04.2025, 09:42

Рефери по боксу из Мангистау признан лучшим судьей международного турнира в Азербайджане

Спорт 0 1 206 Лиана Рязанцева

Мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев стал лучшим рефери международного турнира «Великий Шелковый путь», прошедшего в Баку. Подробности рассказали в федерации бокса Мангистауской, передает Lada.kz.

Фото предоставлено представителями федерации
Фото предоставлено представителями федерации

В столице Азербайджана Баку с 11 по 15 апреля проходил международный турнир по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин.

В соревнованиях, которые продолжались пять дней, приняли участие 175 спортсменов из 9 стран, в том числе из Казахстана. 

Турнир прошёл на высоком организационном и спортивном уровне. Особенно стоит отметить высокий уровень конкуренции среди участников и качественное, объективное судейство. Судейскую коллегию представлял в том числе наш земляк — судья международной категории IBA Руслан Бибуев из Актау. По итогам турнира он был признан лучшим судьёй соревнований, что является серьёзным достижением и признанием его профессионализма. Поздравляем Руслана с этой заслуженной наградой! Его успех — это не только личное достижение, но и вклад в укрепление авторитета и престижа областной федерации бокса, — отметили в федерации бокса региона.

В федерации отметили, что на международном турнире сборная Республики Казахстан достойно представила нашу страну. Мужская и женская сборные Казахстана по боксу завоевали по девять медалей различного достоинства. Боксеры из Мангистауской области участия в турнире не принимали. В общекомандном зачёте Казахстан занял почётное третье место.

Напомним, в 2021 году мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Кутты болсын Руслан! Удачи и успехов на пути к новым достижениям!
16.04.2025, 07:22
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