Женская баскетбольная команда «Каспий» сыграет против столичных «Tigers»

Женские команды баскетбольных клубов «Каспий» и «Tigers» проведут две игры подряд в Актау. Об этом сообщает пресс-службе БК «Каспий», передает Lada.kz .

Фото с сайта yahoo.com

Продолжается полуфинальная серия плей-офф. В Актау женская команда баскетбольного клуба «Каспий» проведет третий и четвертый матч против БК «Tigers».

Игры пройдут в два дня – в субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля.

Начало обоих матчей – 17:00 часов.

Место проведения: спортивный комплекс «Halyk Arena», 17 микрорайон.

Вход свободный.