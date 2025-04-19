Женская баскетбольная команда «Каспий» сыграет против столичных «Tigers»

Женские команды баскетбольных клубов «Каспий» и «Tigers» проведут две игры подряд в Актау. Об этом сообщает пресс-службе БК «Каспий», передает Lada.kz.
Продолжается полуфинальная серия плей-офф. В Актау женская команда баскетбольного клуба «Каспий» проведет третий и четвертый матч против БК «Tigers».
Игры пройдут в два дня – в субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля.
Начало обоих матчей – 17:00 часов.
Место проведения: спортивный комплекс «Halyk Arena», 17 микрорайон.
Вход свободный.
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