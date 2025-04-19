Забег «Aktau Half-Marathon» состоится в Актау

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Мероприятие состоится 11 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.

Городской полумарафон «Aktau Half-Marathon» предлагает разнообразные дистанции – 3,5 км; 10 км; 21 км 97,5 метра и 10 км - скандинавская ходьба.

Старт в 6:00 утра и финиш марафона состоится на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

В забеге смогут принять участие жители региона от 13 и до 60 лет и старше:

3 км – старше 13 лет;

5 км – старше 13 лет;

10 км – старше 15 лет;

21 км 97,5 метров – 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше;

10 км скандинавская ходьба – старше 15 лет.