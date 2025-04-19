Забег «Aktau Half-Marathon» состоится в Актау

Весенний забег «Aktau Half-Marathon» пройдет 11 мая. Для любителей бега предоставлены различные дистанции и скандинавская ходьба, передает Lada.kz.
Мероприятие состоится 11 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.
Городской полумарафон «Aktau Half-Marathon» предлагает разнообразные дистанции – 3,5 км; 10 км; 21 км 97,5 метра и 10 км - скандинавская ходьба.
Старт в 6:00 утра и финиш марафона состоится на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.
В забеге смогут принять участие жители региона от 13 и до 60 лет и старше:
Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Выдача стартовых наборов пройдет за день до мероприятия. Точное место выдачи будет объявлено позже. На месте старта выдачи не будет. Победители будут награждены денежными призами, медалями, грамотами и ценными призами. Тематические медали получат все, кто придет к финишу на каждой из дистанций, - сообщили организаторы мероприятия.
Комментарии0 комментарий(ев)