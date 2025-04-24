Пловцы из Актау отличились на чемпионате в Дубае

На прошедшем международном чемпионате по плаванию в Дубае в финал вышли три актауских спортсмена, сообщает Lada.kz .

Фото спортсменов

Международный чемпионат «Dubai International Aquatics Championship» проходил с 18 по 21 апреля в Дубае.

Один из лидеров команды Данияр Айжанов завоевал сразу две серебряные медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также бронзовую медаль на дистанции 100 метров тем же стилем.

Дарина Борадзова также вышла в финал, заняв в результате 8 место на дистанции 50 метров в стиле брасс.

Успешным оказалось выступление Асхата Аженгали на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он занял 7 место, показав упорство и отличную выносливость на такой длинной дистанции.

Все спортсмены показали хорошие результаты и сражались с полной отдачей. Турнир стал отличной возможностью проверить силы на международном уровне и вдохновил ребят на новые победы. Поздравляем команду с успешным выступлением и желаем дальнейших спортивных достижений, - отметили тренеры призеров.

Данияр Айжанов и Дарина Борадзова занимаются под руководством двух тренеров – Аяна Жанбырбаева и Анатолия Ни. Наставником Асхата Аженгали является Мирадж Ертлевов.

Пловцы выражают благодарность президенту федерации водных видов спорта Амангуль Жалгасовой и управлению физической культуры и спорта Мангистау.