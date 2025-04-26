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26.04.2025, 18:23

Борец из Актау Темирлан Абишев завоевал «серебро» чемпионата Америки

Спорт 0 750 Наталья Вронская

Борец из Актау стал обладателем медали серебряного отлива открытого чемпионата Америки по греко-римской борьбе. Темирлан Абишев вошёл в историю Мангистауской области, став первым, кто смог пробиться в финал такого престижного чемпионата, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Открытый чемпионат Америки по греко-римской, вольной (женской и мужской) борьбе, проходит 20-28 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада). Он собрал сильнейших борцов со всего мира.

Темирлан Абишев стал единственным, кто представил Казахстан в греко-римском стиле борьбы.

Спортсмен выступал в весовой категории до 100 килограммов, в которой себя заявили 12 атлетов, включая хозяев турнира. Они-то и стали соперниками нашего земляка.

В первом поединке Темирлан одолел борца из Лас-Вегаса со счётом 5:3. Вторую схватку с уроженцем Техаса он выиграл досрочно техническим преимуществом – 8:0. А в финале, где Темирлану Абишеву противостоял борец из Калифорнии, судьи отдали предпочтение последнему. Американец получил «золото», а наш борец – «серебро».

Для меня это достижение дорогого стоит. Потому как попасть на такой чемпионат, где организаторы выдвигают жёсткие правила, включая прохождение психологических тестов, уже непросто. И я был строг к себе после того, как в 2023 году, получив приглашение на чемпионат и визу, не смог побороться из-за организационных моментов. В этом году решил, во что бы то ни стало выступить и попасть в призёры. Получилось. Хочу поблагодарить всех причастных к этому успеху людей, включая своих близких и друзей, управление спорта Мангистауской области,  конечно,  главного спортивного психолога Акжамал Букембаеву и других. Их поддержка и вера в меня дали мне мотивации, - поделился Темирлан Абишев.

Теперь основная цель борца – стать чемпионом мира на соревнованиях в Венгрии 15 октября.

Напомним, на чемпионате мира среди ветеранов в Тбилиси в 2019 году Темирлан Абишев представлял Казахстан, и тогда также завоевал «серебро».

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