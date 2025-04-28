Спортсмен из Мангистау стал призером чемпионата Азии по дзюдо

Максим Мейрлан из Мангистауской области завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо, передает Lada.kz .

Фото предоставлено А. Имашевым

Чемпионат Азии по дзюдо стартовал в Бангкоке (Таиланд) 24 апреля. На континентальном турнире за призы боролись около 300 спортсменов из 30 стран. Уже 27 апреля казахстанские дзюдоисты завершили личные соревнования с четырьмя бронзовыми медалями.

На третью ступень пьедестала поднялись Мейрлан Максим в весовой категории до 90 килограммов, а также его соотечественники Шерзод Давлатов (60кг), Галия Тынбаева (48кг), Бахыт Кусакбаева (57кг).

Кроме того, казахстанцы Нурадил Альжан (60 кг), Ержан Еренгайыпов (66 кг), Ермахан Ануарбеков (90 кг), Эсмигуль Куюлова (63 кг) и Акерке Рамазанова (+78 кг) остановились в шаге от медалей и завершили соревнования на пятой строчке протокола.

Отмечается, что сборная страны поехала на чемпионат Азии с обновленным составом.

В заключительный день, 28 апреля, стартуют смешанные командные соревнования.

Напомним, в 2023 году Максим Мейрлан взял «золото» первенства РК по дзюдо.