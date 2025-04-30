Баскетболиста «Каспия» отстранили от игр после критики в адрес чиновника

Максим Марчук, баскетболист «Каспия» и сборной РК, отстранён QBF до конца 2025 года и оштрафован на 500 тысяч тенге за резкую фразу в адрес президента федерации после матча плей-офф, сообщает Lada.kz со ссылкой на Radio Sport .

Фото с сайта vtb-league.com

Игрок баскетбольного клуба «Каспий» и сборной Казахстана отстранен от всех официальных турниров под эгидой Национальной федерации баскетбола РК до 31 декабря 2025 года. Также на спортсмена наложен штраф в размере 500 тысяч тенге.

Подчеркивается, что решение было принято советом лиги на основании рапорта комиссара игры, без присутствия самого игрока и без предъявления конкретных доказательств нарушения регламентов чемпионата.

Сам Максим Марчук утверждает, что был наказан за эти слова в адрес президента Федерации Абая Алпамысова:

«Что вы улыбаетесь всегда? Вот пока такие люди, как вы, сидите в Федерации, будет вот такая ж*па».

Марчук публично выразил свое несогласие с вынесенным решением:

«Оно было принято без моего участия, уведомления, без предъявления доказательств, без указаний на конкретные статьи и пункты регламента чемпионатов. Я считаю это решение необоснованным, противоречащим принципам справедливости и правам на защиту, закрепленным в законодательстве и спортивной этике РК».

Официальный ответ по этой ситуации от федерации баскетбола для Radio Sport выглядит следующим образом:

«Федерация строго осуждает любое проявление неспортивного поведения, включая использование нецензурной брани и публичное проявление неуважения к судьям, официальным структурам и участникам соревнований. Федерация намерена в будущем применять дисциплинарные меры для защиты репутации национального чемпионата».

Также там подчеркнули, что решение принималось советом лиги, а не руководством федерации напрямую.

Отстранением Максима Марчука лига фактически теряет одного из сильнейших баскетболистов страны, пишет Radio Sport. Это, согласно выраженному мнению, напрямую скажется на уровне соревнований и в общем отразится на восприятии казахстанского баскетбола.

Баскетбольный обозреватель и комментатор Валентин Панферов в интервью Meta-ratings.kz поделился мнением об отстранении и штрафе защитника «Каспия» за выпад в сторону Абая Алпамысова.

Это очень жесткие меры для таких слов. Понятно, что Марчук произнес их на эмоциях после поражения, но можно было и поговорить. Все накопилось – к главе федерации были вопросы еще за прошлые сезоны. А Максим стал тем, кто высказал все в лицо. Это чересчур строгое наказание, но, к сожалению, на Совет лиги его даже не позвали и не выслушали позицию. Не спонтанно ли вынесено решение? Матч прошел еще 15-го числа. На видео даже запечатлен момент, где Марчук просто разговаривает с Алпамысовым, а уже через три дня показывают протокол совещания с опросом представителей других клубов, - сказал Панферов.

Напомним, «Каспий» сыграл в матче плей-офф против «Алматинского Легиона». Встреча закончилась поражением актауского клуба – 74:80.