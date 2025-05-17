Битва за «бронзу»: жителей Актау приглашают на решающий матч женской команды «Каспия»

Команда баскетбольного клуба «Каспий» продолжает игры за третье место XXXIII Чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги. В Актау состоится решающий матч, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы баскетбольного клуба

В рамках XXXIII Чемпионата Казахстана по баскетболу среди женских команд БК «Каспий» вступит в решающую битву за «бронзу», которая состоится на домашней площадке.

В Актау пройдет сразу две игры. Представители клуба просят болельщиков поддержать спортсменок.

Ваша поддержка – наша сила, - обратились в пресс-службе баскетбольного клуба.

Место проведения: спортивный комплекс «Halyk Arena» в 17 микрорайоне.

Начало матчей: 18 мая - в 17:00, 19 мая - в 19:00 часов.

Напомним, в первом матче серии за «бронзу» 13 мая женская команда «Каспий» показала характер в упорной игре против «Окжетпес», но до победы не хватило 3-х очков. Итоговый счет 57:54 в пользу соперников.

Уже 14 мая прошел второй матч серии за третье место с этой же командой, где команда «Каспий» уступила со счетом 61:55.