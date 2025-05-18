18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.05.2025, 19:04

Из Жанаозена в Бозжыру: в Мангистау стартовал велопробег «Tour de Bozjyra»

Спорт 0 1 715 Наталья Вронская

В Жанаозене стартовал республиканский велопробег «Tour de Bozjyra». На старт вышли 72 участника из разных регионов Казахстана - как профессиональные спортсмены, так и любители. Первый этап маршрута пролегает от Жанаозена до знаменитого урочища Бозжыра - это около 130 километров, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

фото с сайта kompastour.com
фото с сайта kompastour.com

Как сообщили в пресс-службе акимата города, торжественное открытие прошло с участием акима Жанаозена Жансеита Кайнарбаева.

«Такие благие инициативы - яркий пример пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта и укрепления единства», — отметил глава города, пожелав участникам удачи.

Организатором масштабного мероприятия выступила компания Rixos Water World Aktau. По информации организаторов, по всему маршруту предусмотрено сопровождение, а также медицинская и техническая поддержка для спортсменов. По прибытии в Бозжыра участников ждёт экскурсия по живописному урочищу. Все, кто успешно преодолеет дистанцию, получат памятные медали.

Второй этап велопробега состоится 18 мая. Велосипедисты проедут от Актау до тематического парка TetysBlu — маршрут составит 35 километров.

 

 

 

 

По словам представителей компании-организатора, главная цель проекта - продвижение здорового образа жизни, популяризация велоспорта и развитие туристического потенциала региона.

Участник из Астаны, представитель триатлон-команды «SV Team» Бакыт Нурмуханов поделился впечатлениями:

«Вдохновляют и масштабы мероприятия, и природа Мангистау. Это не просто спортивное событие, а уникальная возможность познакомиться с культурой региона, обменяться опытом и завести новые знакомства. Мы видим большой потенциал в развитии туризма здесь и готовы поддерживать такие инициативы», — отметил спортсмен.

Велопробег «Tour de Bozjyra» проходит в Мангистауской области впервые и уже собрал большую аудиторию единомышленников.

 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.