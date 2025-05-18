Из Жанаозена в Бозжыру: в Мангистау стартовал велопробег «Tour de Bozjyra»

В Жанаозене стартовал республиканский велопробег «Tour de Bozjyra» . На старт вышли 72 участника из разных регионов Казахстана - как профессиональные спортсмены, так и любители. Первый этап маршрута пролегает от Жанаозена до знаменитого урочища Бозжыра - это около 130 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

фото с сайта kompastour.com

Как сообщили в пресс-службе акимата города, торжественное открытие прошло с участием акима Жанаозена Жансеита Кайнарбаева.

«Такие благие инициативы - яркий пример пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта и укрепления единства», — отметил глава города, пожелав участникам удачи.

Организатором масштабного мероприятия выступила компания Rixos Water World Aktau. По информации организаторов, по всему маршруту предусмотрено сопровождение, а также медицинская и техническая поддержка для спортсменов. По прибытии в Бозжыра участников ждёт экскурсия по живописному урочищу. Все, кто успешно преодолеет дистанцию, получат памятные медали.

Второй этап велопробега состоится 18 мая. Велосипедисты проедут от Актау до тематического парка TetysBlu — маршрут составит 35 километров.

По словам представителей компании-организатора, главная цель проекта - продвижение здорового образа жизни, популяризация велоспорта и развитие туристического потенциала региона.

Участник из Астаны, представитель триатлон-команды «SV Team» Бакыт Нурмуханов поделился впечатлениями:

«Вдохновляют и масштабы мероприятия, и природа Мангистау. Это не просто спортивное событие, а уникальная возможность познакомиться с культурой региона, обменяться опытом и завести новые знакомства. Мы видим большой потенциал в развитии туризма здесь и готовы поддерживать такие инициативы», — отметил спортсмен.

Велопробег «Tour de Bozjyra» проходит в Мангистауской области впервые и уже собрал большую аудиторию единомышленников.