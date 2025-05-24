Боксеры из Мангистау завоевали две медали на чемпионате Азии U22

Сразу два спортсмена из Мангистауской области принесли Казахстану медали на чемпионате Азии по боксу среди мужчин до 22 лет. Турнир проходил с 14 по 19 мая и собрал сильнейших боксеров континента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Федерацию бокса региона.

Фото: федерация бокса Мангистауской области

Золотую медаль в своей весовой категории завоевал Кадыр Агажан. В финальном бою он одержал победу над представителем Кыргызстана Эльдаром Турдубаевым, продемонстрировав уверенную технику и превосходство в тактике.

Серебряную медаль в копилку сборной добавил еще один мангистауский боксер – Жолмаганбет Сералы. В финале он уступил оппоненту из Кыргызстана по решению судей, однако весь турнир прошёл на высоком уровне, показав достойную борьбу и волю к победе.

Президент Федерации бокса Мангистауской области Аскарбек Керелбаев поздравил спортсменов с блестящим выступлением и отметил, что их успехи вдохновляют молодежь региона.

Мы гордимся нашими бойцами. Их упорство, дисциплина и преданность спорту – это пример для подрастающего поколения. Желаем удачи на следующих международных аренах, – подчеркнул глава федерации.

О Кадыр Агажане редакция Lada.kz писала еще в 2021 году. Тогда он стал серебряным призером V юношеских игр РК по боксу.