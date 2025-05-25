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25.05.2025, 12:30

Дзюдоисты из Мангистау стали бронзовыми призерами Кубка Азии и Европы

Спорт 0 627 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистау Диас Жолдыбаев и Габит Расулхан завоевали бронзовые медали на Кубке Азии и Европы, передает Lada.kz

Фото пресс-служб специализированных спортивных школ
Фото пресс-служб специализированных спортивных школ

В Ташкенте 22–23 мая прошёл Кубок Азии по дзюдо среди кадетов. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из восьми стран.

Спортивную честь Мангистауской области защищал Диас Жолдыбаев — воспитанник областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо.

 Диас Жолдыбаев блестяще выступил на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и завоевал бронзовую медаль. В пресс-службе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо подчеркнули:

 Это престижные международные соревнования, и его результат — итог упорной работы, настойчивости и слаженной подготовки вместе с тренерским составом.

Ещё один представитель Мангистау отличился на международной арене. Воспитанник областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Габит Расулхан завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Португалии 24–25 мая. Он выступал в весовой категории до 55 килограммов.

Напомним, в 2024 году Диас Жолдыбаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди молодёжи в Сараево (Босния и Герцеговина).

В 2024 году Габит Расулхан стал чемпионом Кубка Европы по дзюдо среди кадетов в Словакии. 

 

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