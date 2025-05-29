Открытый республиканский турнир по дзюдо пройдет в Мангистау

Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2015-2017 годов рождения пройдет с 31 мая по 2 июня в Актау. Об этом сообщил Азамат Ахмедов, заместитель руководителя спортивной школы «Жас батыр», передает Lada.kz.
По словам Азамата Ахмедова, в открытом республиканском турнире примут участие юные спортсмены со всей страны.
Приходите и болейте! Давайте вместе разделим дух и вдохновение, которые ведут к победе!, - призвали организаторы.
Соревнования пройдут в Мангистауском областном центре подготовки олимпийского резерва, расположенном в 4А микрорайоне.
Вход свободный. Соревнования начинаются с 09:00 часов.
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