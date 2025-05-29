Открытый республиканский турнир по дзюдо пройдет в Мангистау

Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2015-2017 годов рождения пройдет с 31 мая по 2 июня в Актау. Об этом сообщил Азамат Ахмедов, заместитель руководителя спортивной школы «Жас батыр», передает Lada.kz.