Скончалась массажист БК "Caspiy" Марина Качанко

В Актау скорбят по утрате члена команды баскетбольного клуба «Каспий». Вчера, 5 июня, стало известно о кончине Марины Качанко, массажиста клуба и, как отмечают её коллеги, человека с большим сердцем, передает Lada.kz.

фото со страницы Instagram @bccaspiy

"Не стало нашей коллеги Марины Качанко. Она была не просто специалистом своего дела, а очень добрым, тёплым человеком", — говорится в официальном сообщении на странице клуба.

Марина Качанко многие годы работала с игроками «Каспия», всегда проявляя внимание и заботу к каждому. Её труд, внимание к деталям и человеческое участие не раз помогали спортсменам восстанавливаться после травм и чувствовать поддержку вне поля.

"Нам будет её очень не хватать. Скорбим вместе с родными и близкими", — добавили в команде.

Коллектив редакции Lada.kz выражает искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам покойной. Светлая память.