Ретро-автомобили ралли Пекин-Париж прибыли в Мангистау

Маршрут старейшего ралли в мире лежит через Кызылорду и Актау, где их ждет паромная переправа в Баку, далее Европа с конечной точкой в Париже 23 июня, сообщает Lada.kz по информации паблика aktau_nespit.

стоп-кадр из видео

В гонке участвуют только ретро-автомобили.

Ралли Пекин-Париж — автомобильная гонка, впервые проведенная в 1907 году по маршруту между Пекином, Китаем и Парижем с дистанцией в 14 994 км. Авторство идеи проведения гонки принадлежит французской газете Le Matin, опубликовавшей в номере от 31 января 1907 следующее предложение:

«Необходимо доказать, что, пока у человека есть автомобиль, он может сделать всё, что угодно, и добраться куда угодно. Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?», - говорится в сообщении.



Впервые гонка стартовала 10 июня 1907 года от посольства Франции в Пекине. Победитель гонки - князь Шипионе Боргезе - прибыл в Париж 10 августа 1907 года.