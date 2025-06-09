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09.06.2025, 14:43

Спортсмены из Мангистау взяли 13 медалей ЧРК по муай-тай

Спорт 0 1 459 Алия Шарипова

Спортсмены из Мангистауской области завоевали четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата Республики Казахстан по муай-тай, передает Lada.kz.

Использованные в материале фото предоставил Жадыгер Ержанов
Использованные в материале фото предоставил Жадыгер Ержанов

По словам тренера Жадыгера Ержанова, соревнования среди мальчиков и девочек от 10 до 13 лет проходили со 2 по 7 июня в Актобе. В них принимали участие 13 регионов Казахстана – всего 319 спортсменов.

За призовые места чемпионата страны от Мангистауской области боролись 25 боксеров.

Итогом для региона стали 13 медалей различного достоинства.

Чемпионами объявили Амирхана Аяпбергенова (46 кг), Тимура Ахмедова (36 кг), Ариану Лес (38 кг), Мариям Байдуллаеву (44 кг).

«Серебро» завоевали Еркебулан Маштаков (65+кг), Марлен Серик (44 кг), Чингизхан Сейсен (48 кг).

Третьи места заняли Даулет Шаттык (36 кг), Бексултан Куралбаев (34 кг), Ринат Шукир (42 кг), Нурберген Колпак (38 кг), Абдумалик Орынбасар (32 кг), Раяна Максат (52 кг).

Как уточнил тренер Жадыгер Ержанов, победители выиграли путевку на чемпионат мира по муай-тай, который пройдет в сентябре текущего года в Абу Даби (ОАЭ).

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