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09.06.2025, 16:45

Юные каратисты из Мангистау взяли медали на соревнованиях в Алматы

Спорт 0 892 Наталья Вронская

Спортсмены из Мангистауской области достойно представили регион на Международном Гран При турнире по кекушинкай каратэ, завоевав множество медалей и продемонстрировав высокий уровень подготовки, сообщает Lada.kz.

Фото предоставлено Евгением Филипповым
Фото предоставлено Евгением Филипповым

Чемпионами турнира стали:

  • Абылай Айжарық – 8-9 лет, весовая категория до 26 кг;
  • Абдулла Омар – 8-9 лет, весовая категория свыше 37 кг;
  • Медина Әділ – 6-7 лет, весовая категория свыше 25 кг;
  • Агнэсса Зорбидис – 12-13 лет, категория АВК.

«Серебро» завоевали:

  • Бекнар Ұланак – 14-15 лет, весовая категория до 45 кг;
  • Алимжан Ұланак  – 16-17 лет, весовая категория до 60 кг;
  • Алем Құсайын – 12-13 лет, весовая категория до 45 кг;
  • Омар Тәжібай – 6-7 лет, весовая категория до 28 кг;
  • Серік Марғулан – 8-9 лет, весовая категория до 30 кг;
  • Алишер Қайратов – 10-11 лет, весовая категория свыше 45 кг.

Бронзовыми призёрами стали:

  • Илья Ахмади – 10-11 лет, весовая категория до 40 кг;
  • Аян Сағыныш – 10-11 лет, весовая категория до 30 кг;
  • Алибек Жалгасбаев – 16-17 лет, весовая категория до 65 кг.

Как сообщил директор Мангистауской областной федерации кекушинкай каратэ KWF Евгений Филиппов, турнир прошёл на высоком организационном уровне, а результаты воспитанников подтвердили их боевой настрой и отличную подготовку.

Впереди у юных спортсменов – отборочный турнир на чемпионат мира, который пройдёт в сентябре в Кокшетау. Сам чемпионат мира состоится в декабре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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