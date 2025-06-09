Юные каратисты из Мангистау взяли медали на соревнованиях в Алматы

Спортсмены из Мангистауской области достойно представили регион на Международном Гран При турнире по кекушинкай каратэ, завоевав множество медалей и продемонстрировав высокий уровень подготовки, сообщает Lada.kz.
Чемпионами турнира стали:
«Серебро» завоевали:
Бронзовыми призёрами стали:
Как сообщил директор Мангистауской областной федерации кекушинкай каратэ KWF Евгений Филиппов, турнир прошёл на высоком организационном уровне, а результаты воспитанников подтвердили их боевой настрой и отличную подготовку.
Впереди у юных спортсменов – отборочный турнир на чемпионат мира, который пройдёт в сентябре в Кокшетау. Сам чемпионат мира состоится в декабре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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