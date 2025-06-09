Юные каратисты из Мангистау взяли медали на соревнованиях в Алматы

Спортсмены из Мангистауской области достойно представили регион на Международном Гран При турнире по кекушинкай каратэ, завоевав множество медалей и продемонстрировав высокий уровень подготовки, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено Евгением Филипповым

Чемпионами турнира стали:

Абылай Айжарық – 8-9 лет, весовая категория до 26 кг;

Абдулла Омар – 8-9 лет, весовая категория свыше 37 кг;

Медина Әділ – 6-7 лет, весовая категория свыше 25 кг;

Агнэсса Зорбидис – 12-13 лет, категория АВК.

«Серебро» завоевали:

Бекнар Ұланак – 14-15 лет, весовая категория до 45 кг;

Алимжан Ұланак – 16-17 лет, весовая категория до 60 кг;

Алем Құсайын – 12-13 лет, весовая категория до 45 кг;

Омар Тәжібай – 6-7 лет, весовая категория до 28 кг;

Серік Марғулан – 8-9 лет, весовая категория до 30 кг;

Алишер Қайратов – 10-11 лет, весовая категория свыше 45 кг.

Бронзовыми призёрами стали:

Илья Ахмади – 10-11 лет, весовая категория до 40 кг;

Аян Сағыныш – 10-11 лет, весовая категория до 30 кг;

Алибек Жалгасбаев – 16-17 лет, весовая категория до 65 кг.

Как сообщил директор Мангистауской областной федерации кекушинкай каратэ KWF Евгений Филиппов, турнир прошёл на высоком организационном уровне, а результаты воспитанников подтвердили их боевой настрой и отличную подготовку.

Впереди у юных спортсменов – отборочный турнир на чемпионат мира, который пройдёт в сентябре в Кокшетау. Сам чемпионат мира состоится в декабре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).