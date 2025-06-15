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15.06.2025, 16:37

Волейболисты стали чемпионами Азии под руководством тренера из Мангистау

Спорт 0 2 940 Лиана Рязанцева

Сборная Казахстана по волейболу сидя впервые в истории страны завоевала титул чемпиона Азии. Под руководством главного тренера Бауыржана Тахауова, тренера сборной Мангистау Куралбека Сеидова, а также старших тренеров Ернара Матиева и Турлана Каратаева, команда одержала уверенную победу в финале над сборной Китая со счётом 3:2, передает Lada.kz.со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

 

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Чемпионат Азии по волейболу сидя проходил с 6 по 14 июня в городе Ханчжоу (Китай).

Национальная сборная Казахстана  одержала победу на чемпионате Азии, впервые завоевав золото турнира. Команду к триумфу привёл тренер из Мангистау — Куралбек Сейтов. В напряжённом финале казахстанцы одолели сборную Китая со счётом 3:2.

Старший тренер национальной сборной Казахстана по волейболу сидя Куралбек Сейтов, уроженец Жанаозена, поблагодарил общественность Мангистауской области за поддержку и вклад в победу команды на чемпионате Азии.

Конечно, я немного разочарован тем, что волейболисты из Мангистау не смогли поучаствовать в этих соревнованиях, но считаю, что мне удалось внести свой вклад в эту победу в качестве старшего тренера национальной сборной. Выражаю искреннюю благодарность всем казахстанцам, в том числе мангистаусцам, спортивным болельщикам, которые оказали нам доверие и поддержку. Особенно хочу выразить благодарность акиму области  Нурдаулету Килыбаю за оказываемую поддержку, - сказал Куралбек Сейтов.

В рамках чемпионата Азии по волейболу сидя сборная Казахстана продемонстрировала уверенное выступление, обыграв в отборочном туре команды Саудовской Аравии, Японии и Австралии. В полуфинале казахстанцы одержали победу над сборной Таиланда со счётом 3:0. По итогам турнира серебряными призёрами стала сборная Китая, бронзовыми — команда Таиланда.

По итогам чемпионата Азии сборные Казахстана и Китая завоевали путевки на чемпионат мира 2026 года.

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