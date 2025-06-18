Победу на скачках в Актюбинской области одержал наездник из Мангистау

По данным ЦОК региона, соревнования проходили 13 июня в селе Булак Актюбинской области.

Турнир собрал сильнейших наездников со всей страны.

Мангистауский наездник, имея в активе награды высшего достоинства, и в этот раз не подвёл своих земляков. Ранее он выиграл Гран-При на празднике Амал, проходившем на Отпан тау, и продемонстрировал лучший результат на крупных соревнованиях в Курмангазинском районе Атырауской области. Толеп Султан и его скакун Аимзада, которых к скачкам подготовил известный тренер Хамза Бимырзаев, пришли к финишу первыми и в этот раз, - говорится в сообщении.