Победу на скачках в Актюбинской области одержал наездник из Мангистау

Наездник из Мангистауской области Султан Толеп завоевал золотую медаль на соревнованиях по аламан байге, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
По данным ЦОК региона, соревнования проходили 13 июня в селе Булак Актюбинской области.
Турнир собрал сильнейших наездников со всей страны.
Мангистауский наездник, имея в активе награды высшего достоинства, и в этот раз не подвёл своих земляков. Ранее он выиграл Гран-При на празднике Амал, проходившем на Отпан тау, и продемонстрировал лучший результат на крупных соревнованиях в Курмангазинском районе Атырауской области. Толеп Султан и его скакун Аимзада, которых к скачкам подготовил известный тренер Хамза Бимырзаев, пришли к финишу первыми и в этот раз, - говорится в сообщении.
Отмечается, с начала года Толеп Султан уже в третий раз становится обладателем главного приза – автомобиля.
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