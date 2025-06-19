В Мангистау откроется школа-интернат-колледж для одарённых в спорте детей

На одной из баз отдыха близ Актау организуют образовательное учреждение для детей-спортсменов, передает Lada.kz .

Фото: акимат МО

Областную специализированную школу-интернат-колледж для одарённых в спорте детей организуют на базе отдыха «Балдаурен», сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

В учебном заведении, основанном в августе прошлого года, начался капитальный ремонт, сейчас там ведут прокладку внешних инженерных сетей. Ремонт продлится 9 месяцев.

За это время в современный вид приведут столовую, два общежития, учебный корпус и контрольно-пропускной пункт.

После полного запуска проекта в школу-интернат-колледж планируется принять 300 одарённых спортсменов. Здесь будут работать секции по боксу, дзюдо, тхэквондо, вольной и греко-римской борьбе. В учебном заведении предусмотрены 182 штатные единицы.

Отбор спортсменов пройдет в октябре этого года, а с января следующего начнется учебно-тренировочный процесс по интернатной системе.