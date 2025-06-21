«Каспий» устроил голевую феерию в Актау

В рамках X тура Первой лиги Казахстана по футболу актауский «Каспий» одержал уверенную победу над «Экибастузом», сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Актауский «Каспий» принял 20 июня на своем поле одноименную команду из Экибастуза.

Хозяева поля с самого начала захватили инициативу и забили пять мячей в ворота соперника. Несмотря на три пропущенных гола, команда удержала преимущество и завершила встречу со счетом 5:3.

Стоит отметить, что лучшим игроком признан полузащитник «Каспия» Бекзат Кабылан, отличившийся активной игрой и вкладом в результат команды.

Особое внимание к матчу выразил и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, лично посетивший игру и оказавший поддержку местной команде.

На данный момент «Каспий» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 27 очками, следом идет «Шахтер», а тройку замыкает «Иртыш».

Напомним, в гостевом матче девятого тура Первой лиги сегодня, 13 июня, «Каспий» переиграл «Иртыш».