В баскетбольном клубе «Каспий» новые тренер и центровой

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Главным тренером мужской команды «Каспий» на сезон 2025-2026 назначен Овсянников Евгений Борисович.

Евгений Овсянников родился в 1970 году в Алматы. Тренерскую карьеру начал в 2007 году в качестве второго тренера команды «Тигры Астаны». С 2012 года работал главным тренером женской команды «Тигры Астана» и женской сборной Казахстана. В 2014-2017 годах возглавлял женский клуб «Ертис», а в 2017 году стал вторым тренером новосибирского «Динамо». С 2021 по 2023 год был главным тренером этой команды. В 2024 года являлся главным тренером мужской сборной Казахстана.

Также БК «Каспий» подписал контракт с центровым Владимиром Ивановым.

Владимир Иванов – мастер спорта, игрок Национальной Сборной Казахстана с 2021 года. Уроженец Акмолинской области, ранее выступал за «Барсы Атырау» и «Окжетпес». В прошлом сезоне он играл в российской Суперлиге за команду «Югра».