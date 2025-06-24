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24.06.2025, 11:49

Легкоатлеты из Мангистау стали призерами соревнований в Узбекистане и России

Спорт 0 588 Ольга Максимова

Евгений Лабутов сумел стать призёром в метании диска на международных соревнованиях в Ташкенте, посвященных памяти заслуженного тренера Узбекистана Геннадия Арзуманова, а Евгений Миловацкий вошел в тройку лидеров Открытого кубка России по легкой атлетике, передает Lada.kz.
 

На снимке: Евгений Лабутов. Фото: qazathletics.kz
На снимке: Евгений Лабутов. Фото: qazathletics.kz

О достижении мангистаусца рассказали в Федерации легкой атлетики РК. Дискоболы выяснили отношения в первый соревновательный день – 21 июня. Атлет из Чили в первой же попытке дал понять о серьёзности своих намерений, захватив лидерство с результатом – 57,21 метра. Евгений Лабутов во втором заходе в сектор ответил попыткой на 56,53 метра. В их спор попытался вмешаться Рашидбек Содиков из Узбекистана. Но его усилий хватило, чтобы застолбить за собой лишь третье место с результатом 54,49 метра.

У Евгения Лабутова лучшей так и осталась вторая попытка, которая в итоге обеспечила ему второе призовое место. Между тем, чилиец Лукас Нерви не стал почивать на лаврах и в четвёртой попытке сумел укрепить своё превосходство результатом на 59,14 метра.

Таким образом, Евгений Лабутов стал серебряным призером в метании диска Мемориала Геннадия Арзуманова с результатом 56,53 метра.

Евгений Лабутов – очень опытный атлет. В нынешнем году ему исполнится 41 год. Но такого результата, как сейчас в Ташкенте, он очень давно не показывал. В конце марта Евгений победил на «зимнем» чемпионате Казахстана по метаниям с результатом по нормативу кандидата в мастера спорта. В Ташкенте его вторая попытка – на 56,53 – потянула на норматив мастера спорта. И хочется надеяться, что Евгений Лабутов на этом не остановится, потому что, если бы в конце мая он выступал бы на чемпионате Азии по лёгкой атлетике в корейском городе Гуми, то с результатом 56,53 занял бы в метании диска девятое место, - отметили в Федерации легкой атлетики РК.

Еще один метатель диска из Мангистауской области Евгений Миловацкий занял третье место в открытом Кубке России по легкой атлетике, проходившем в подмосковном городе Жуковском. Со второй попытки в финале он показал результат 56,11 метра, который и стал решающим.

Первое место у легкоатлета Алексея Худякова из Москвы – 64,09 метра, вторым стал спортсмен из Беларуси Евгений Богуцкий с результатом  59,18 метра.

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