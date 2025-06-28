Самсон Аракелян из Актау назначен техделегатом и комиссаром чемпионата мира по баскетболу

Генеральный директор баскетбольного клуба «Астана» Самсон Аракелян назначен техническим делегатом и комиссаром чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы баскетбольного клуба «Астана»

Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет пройдёт с 28 июня по 6 июля 2025 года в Лозанне (Швейцария).

Это назначение стало результатом высокой профессиональной репутации Самсона Аракеляна и признания его заслуг на международной арене. Всего на этот турнир назначены четыре технических делегата, каждый из которых представляет свой континент: Африку, Америку, Европу и Азию. Самсон Аракелян стал представителем Азии, что делает его первым представителем Казахстана, занявшим столь значимую позицию на мировом баскетбольном уровне, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Астана».

Баскетбольный клуб «Астана» поздравляет Самсона Аракеляна с этим престижным назначением и желает ему успехов в предстоящей международной работе.

Напомним, бывший директор баскетбольного клуба «Каспий» Самсон Аракелян сменил Валерия Тихоненко на посту генерального директора «Астаны».