Марафон провели в Актау

Областная прокуратура организовала массовый марафон-забег, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Мангистауской области, спортивное мероприятие прошло сегодня, 28 июня, на площади Амфитеатр в 15-м микрорайоне.

Забег организован в рамках акции «Закон и Порядок» под эгидой «Город без наркотиков». Его главной целью стали профилактика наркопреступности среди молодёжи, пропаганда здорового образа жизни и укрепление физического и морального духа участников.

В соревновании на дистанции 10 километров приняли участие 200 человек в возрасте от 15 до 30 лет. Все участники получили памятные медали, а победители — грамоты от имени прокурора области.

Призовые места были распределены в двух категориях - среди мужчин и женщин.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией в регионе.