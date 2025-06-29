Боксеры из Мангистау завоевали медали на международном турнире в Таразе

Мангистауские боксеры взяли медали на престижных соревнованиях в Таразе, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональную федерацию бокса.

Фото: с Instagram/mangystau_boxing_federation

В Таразе прошёл международный турнир по боксу среди юношей, посвящённый памяти Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В соревнованиях приняли участие спортсмены из США, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Омана, России, Кыргызстана, а также всех регионов Казахстана.

Спортсмены из Мангистауской области показали достойные результаты. Расул Халиф завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов. Настоящей сенсацией турнира стал Дарын Тасмухамбетов – в весе до 66 килограммов он не оставил шансов соперникам и стал чемпионом.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с блестящим выступлением!, - поздравила федерация.

Отмечается, что этот турнир являлся отборочным этапом к Азиатским играм среди юношей, которые пройдут в октябре текущего года.