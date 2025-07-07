Баскетболистка из Актау сыграет в составе сборной Казахстана на Кубке Азии

Баскетболистка из Актау Александра Петелина вошла в состав женской сборной Казахстана, которая представит страну на Кубке Азии, сообщает Lada.kz .

Фото: nbf.kz

Александра Петелина – капитан сборной Мангистауской области и лидер по ряду игровых показателей.

В баскетбол она пришла еще в 7 классе, а сегодня – мастер спорта и признанный игрок национального уровня.

В составе сборной Казахстана на турнире также выступят: Залина Куразова, Дарья Королева, Анастасия Алишаускайте-Лопатина, Оксана Багмет, Валерия Капитонова, Ульяна Кудрявцева, Камила Аманжолова, Надежда Яковлева, Милана Алешкова, Дарья Цуканова и Милана Крутевич.

Тренерский штаб: Виталий Лопатин – главный тренер и Борис Фаткулин – тренер.

С 3 по 10 июля в китайском Шэньчжэне пройдут учебно-тренировочные сборы, а с 13 по 20 июля – матчи FIBA Women’s Asia Cup Division B.