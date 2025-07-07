Рефери по дзюдо из Актау удостоен международного статуса IJF

В Алматы завершился международный экзамен для судей по дзюдо, организованный под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), сообщает Lada.kz .

Фото предоставила пресс-служба федерации дзюдо Казахстана

Как передает пресс-служба федерации дзюдо Казахстана, практическая часть экзамена проходила в рамках Кубка Азии среди кадетов и молодежи, посвященного памяти заслуженного деятеля казахстанского дзюдо Бекета Махмутова. В соревнованиях приняли участие 19 судей из 11 стран, которые не только обслуживали поединки, но и демонстрировали свои профессиональные навыки в рамках квалификационного испытания.

По итогам экзамена двое казахстанских представителей – Тимур Ажимов (Актюбинская область) и Адиль Бисенкулы (Мангистауская область) – успешно подтвердили свою квалификацию и получили почетный статус рефери международной категории IJF (IJFInternational Category).

Кроме казахстанских специалистов, международный статус также был присвоен судьям из Польши, Египта, Южной Кореи, России, Кыргызстана, Индии, Ирана, Нидерландов, Японии и Саудовской Аравии.

За качеством судейства и объективностью экзаменационного процесса следили главные директоры судейского корпуса IJF Даниэл Ласкау и Армен Багдасаров, а также представители Азиатского союза дзюдо (JUA) – главный директор судейского корпуса Осака Акинабу рефери-директор Асхат Житкеев.

На сегодняшний день в Казахстане действующие 11 судей международной категории, 17 континентальных и 20 национальных судей по дзюдо.