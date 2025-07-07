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07.07.2025, 09:11

Пауэрлифтер из Актау стал трехкратным чемпионом мира в США

Спорт 0 1 895 Сергей Кораблев

Актауский штангист Кайрат Ургешбаев завоевал «золото» и установил мировой рекорд на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые прошли в американском Бирмингеме (штат Алабама), сообщает Lada.kz.

Фото предоставили спортсмены
Фото предоставили спортсмены

С 27 июня по 6 июля в США состоялись 21-е Всемирные игры среди силовых ведомств, объединившие более 12 тысяч спортсменов из 96 стран мира. Соревнования включали 72 дисциплины - от бокса до пауэрлифтинга.

В составе сборной Казахстана было всего семь участников, двое из которых представляли Мангистаускую область.

Кайрат Ургешбаев выступал в весовой категории до 105 килограммов.

Он выжал штангу весом 220 килограммов и стал трехкратным чемпионом мира, а также рекордсменом игр.

Спортсмен представляет Министерство внутренних дел Республики Казакстан и защищает честь страны на мировой арене.

Также достойно выступил наш боксер Уалихан Бисенкулов, представитель пожарной службы «Семсер». В весовой категории свыше 91 килограмма он завоевал бронзовую медаль.

Спортсмены выразили благодарность за поддержку управлению физической культуры и спорта Мангистауской области, в частности, Максату Мукашу, начальнику регионального департамента полиции генерал-майору Сагындыку Аяганову, а также спонсорам – строительной компании ТОО «Барьер-Плюс Актау» и транспортной компании ТОО «NUR-Caspian Services».

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