Футбольный клуб «Каспий» одержал победу над карагандинским «Шахтером»

Вчера, 11 июля, футбольная команда «Каспий» одержала победу над карагандинским «Шахтёром» со счётом 3:2.

«Каспий» начал матч уверенно и быстро повёл в счёте: отличились Кожамберды и Кабылан. Однако «горняки» не сдались — Нусип реализовал пенальти и сократил отставание. Незадолго до финального свистка Байтана вновь увеличил разрыв в счёте, но в добавленное время Рудосельский установил окончательный результат — 3:2, - сообщает портал sports24.kz.