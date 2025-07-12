Футбольный клуб «Каспий» одержал победу над карагандинским «Шахтером»

«Каспий» обыграл «Шахтер» в центральном матче 13 тура Первой лиги Казахстана. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на sports24.kz.
Вчера, 11 июля, футбольная команда «Каспий» одержала победу над карагандинским «Шахтёром» со счётом 3:2.
«Каспий» начал матч уверенно и быстро повёл в счёте: отличились Кожамберды и Кабылан. Однако «горняки» не сдались — Нусип реализовал пенальти и сократил отставание. Незадолго до финального свистка Байтана вновь увеличил разрыв в счёте, но в добавленное время Рудосельский установил окончательный результат — 3:2, - сообщает портал sports24.kz.
Отмечается, что эта победа позволила «Каспию» укрепить лидерство в турнирной таблице — команда набрала 34 очка. «Шахтёр» с 26 очками занимает третье место.
Ранее «Каспий» провел матч 12-го тура Первой лиги Казахстана на домашнем поле против «Кайрат-Жастар» — фарм-клуба алматинского «Кайрата».
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