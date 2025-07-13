Команда «Каспий 2013» уверенно выиграла у четырёх соперников

Юные футболисты из Мангистауской области показывают хорошие результаты на соревнованиях в Актобе, передает Lada.kz.
В Актобе стартовал третий тур чемпионата Республики Казахстан по футболу среди юношеских команд футбольных клубов не старше 2013 года рождения (Юношеская лига-1).
Честь Мангистауской области на турнире представляет команда «Каспий 2013».
По итогам прошедших матчей команда показала уверенную игру и добилась следующих результатов:
«Каспий» — «Алаш-РКС»: 7:0
«Каспий» — «Хан-Тенгри»: 2:1
«Каспий» — ФК «Джейран»: 5:1
«Каспий» — «Жас Кыран»: 2:0
Следующий матч «Каспий 2013» проведёт 14 июля в 10:40 против команды «Кайрат».
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