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14.07.2025, 09:35

В Жанаозене обновят стадион – поле привезут из Европы

Спорт 0 1 854 Сергей Кораблев

В Жанаозене обновят стадион имени Амина Туякова. Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила пресс-служба акимата города
Фото предоставила пресс-служба акимата города

Как передает пресс-служба акимата города, в Жанаозене реализуется важный проект по развитию массового спорта. Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория и аким города Жансеит Кайнарбаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

В рамках документа поле с искусственным покрытием, расположенное на территории стадиона имени Амина Туякова, будет обновлено по проекту «Алаң» Казахстанской федерации футбола, направленного на массовое развитие данного вида спорта.

Финансирование осуществляется за счет внешних инвестиций.

Новое покрытие для поля будет специально доставлено из Европы, а строительно-монтажные работы будут выполнены с участием профессиональных специалистов. Сдача спортивного объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Отметим, что в рамках этого же проекта «Алаң» в 2025 году будут обновлены спортивные площадки ещё в девяти городах страны.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Откат нормальный получится...
14.07.2025, 10:59
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