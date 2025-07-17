Назначен новый директор клуба «Каспий» по футзалу

Новым директором с 16 июля назначен Даурен Нурбосын. Об этом сообщили в пресс-службе управления спорта области, передает Lada.kz .

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Даурен Нурбосын родился 29 марта 1980 года в Мангистауской области.

В 1998-2003 годах окончил нефтехимический факультет университета имени Ш. Есенова. Позже, увлекшись спортом, в 2018-2022 годах получил высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт» в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете.

С 2009 года Даурен Нурбосын занимает должность директора ТОО «Алт Курылыс». Компания является одним из ключевых партнеров футзального клуба «Каспий».

Как преданный спортивный болельщик, с 2023 года он также успешно исполняет обязанности почётного президента общественного объединения «Мангистауская футбольная лига». Его вклад и инициативы в развитие футбола в регионе служат достойным примером для подрастающего поколения. Сегодня Даурен Кадиргалиевич назначен директором футзального клуба «Каспий». Уверены, что его управленческий опыт, предпринимательское мышление и искренняя преданность спорту откроют перед командой новые горизонты и приведут её к новым достижениям. Желаем успехов в новой деятельности, надежного партнерства, ярких побед и вдохновляющих проектов, - говорится в сообщении управления спорта области.

Напомним, ранее новым руководителем футбольного клуба «Каспий» стал временно исполняющий обязанности главы ФК «Каспий» Нуртас Кургулин.