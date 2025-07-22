FIDE официально наградила званием гроссмейстера Бибисару Асаубаеву

Совет Международной федерации шахмат (FIDE) в Батуми утвердил 10 новых гроссмейстеров. В этот список вошла и представительница Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В этом списке оказалась 21-летняя Бибисара Асаубаева, которая стала второй представительницей нашей страны и 43-й шахматисткой в истории, кто получил престижный титул гроссмейстера. Ранее подобного звания удостаивалась Жансая Абудумалик.
Бибисара Асаубаева на днях стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира – Freestyle Chess Grand Slam-2025 в американском Лас-Вегасе.
Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.
Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразится с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты.
В ходе соревнований Бибисара дошла до четвертьфинала, где уступила американцу кубинского происхождения Леньер Домингес Пересу.
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