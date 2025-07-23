В Актау пройдет дуатлон: участников ждут бег и заезд на велосипедах

В воскресенье, 27 июля, в Актау состоится масштабное спортивное событие — AKTAU DUATHLON. Соревнование пройдёт на фоне живописного побережья Каспийского моря и соберет любителей активного образа жизни со всего региона, передает Lada.kz со ссылкой на паблик Сaspianmarathon.
Старт и финиш состояться на набережной в районе памятника им. Т.Г. Шевченко, в 4-м микрорайоне.
Начало соревнований — в 06:30 утра.
Маршрут AKTAU DUATHLON включает три этапа:
«Это не только проверка выносливости, но и отличная возможность начать утро в ритме спорта и вдохновения», — отметили организаторы.
Регистрация проходила по предварительным заявкам, но прийти и поддержать спортсменов могут все желающие, говорят организаторы.
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