Тхэквондисты из Мангистау завоевали медали на чемпионатах мира и Азии в Малайзии и ОАЭ

Қазақ тіліне аудару

Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» успешно выступили на чемпионатах мира и Азии, завоевав медали в Объединённых Арабских Эмиратах и Малайзии, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы спортивной школы

С 21 по 27 июля в городе Аль-Айн (Объединённые Арабские Эмираты) состоялся чемпионат мира по тхэквондо.

В соревнованиях приняла участие воспитанница спортивной школы «Жас Батыр» Акжан Рысбекова, выступавшая в весовой категории до 34 кг.

По итогам турнира Акжан заняла почётное третье место. Акжан - воспитанница тренера Бекболсына Нурашова.

С 26 по 27 июля в городе Кучинг (Малайзия) проходил чемпионат Азии по тхэквондо среди юниоров WT. Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» и здесь продемонстрировали высокие результаты на международной арене.

Сагынгали Жантуре завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 65 кг, а Амангельды Багдат стал бронзовым призёром в категории до 41 кг.

Подготовкой спортсменов занималась тренер Камила Расул.