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28.07.2025, 09:08

Тхэквондисты из Мангистау завоевали медали на чемпионатах мира и Азии в Малайзии и ОАЭ

Спорт 0 1 073 Лиана Рязанцева

Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» успешно выступили на чемпионатах мира и Азии, завоевав медали в Объединённых Арабских Эмиратах и Малайзии, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы спортивной школы
Фото пресс-службы спортивной школы

С 21 по 27 июля в городе Аль-Айн (Объединённые Арабские Эмираты) состоялся чемпионат мира по тхэквондо.

В соревнованиях приняла участие воспитанница спортивной школы «Жас Батыр» Акжан Рысбекова, выступавшая в весовой категории до 34 кг.

По итогам турнира Акжан заняла почётное третье место. Акжан - воспитанница тренера Бекболсына Нурашова.

С 26 по 27 июля в городе Кучинг (Малайзия) проходил чемпионат Азии по тхэквондо среди юниоров WT. Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» и здесь продемонстрировали высокие результаты на международной арене.

Сагынгали Жантуре завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 65 кг, а Амангельды Багдат стал бронзовым призёром в категории до 41 кг.
Подготовкой спортсменов занималась тренер Камила Расул.

От всей души поздравляем наших спортсменов с заслуженными победами на международной арене! Их настойчивость, трудолюбие и воля к победе стали залогом отличного результата. Желаем им не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперёд и добиваться ещё более ярких успехов на следующих соревнованиях, — отметили в спортивной школе «Жас Батыр».

 

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