Cпортсмены из Жанаозена завоевали медали на международном турнире по тогызкумалак

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Мирас Наурызбай и Абылай Бекишов из Жанаозена завоевали золотую и серебряную медали на международном турнире по тогызкумалак, прошедшем в Чехии. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Международный турнир по тогызкумалак проходил с 17 по 27 июля в чешском городе Пардубице.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из различных стран мира, в том числе представители Жанаозена, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и мастерства.

По итогам турнира воспитанники спортивной школы №1 Жанаозена показали достойные результаты и добились значительных успехов.

Мирас Наурызбай

В дисциплине «рапид» среди юношей до 15 лет чемпионом стал Мирас Наурызбай, а в возрастной категории до 13 лет серебряную медаль завоевал Абылай Бекишов. В классической форме соревнований бронзовую награду также получил Мирас Наурызбай, - сообщает ЦОК региона.

Абылай Бекишов

Отмечается, что жанаозенские спортсмены успешно выступили и в других интеллектуальных играх, прошедших в Чехии. Так, в Кубке мира по бестемше среди мальчиков до 13 лет Абылай Бекишов стал чемпионом и получил золотую медаль. В международном турнире по игре мангала Мирас Наурызбай занял второе место.

Юных спортсменов подготовили тренеры Тугельбай Куанышов и Кулаш Мадрешова.